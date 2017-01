Inps: data pensione più flessibile

19:36 - "La struttura di riferimento del sistema previdenziale pubblico deve essere più flessibile in merito a tempi e modi di uscita dal mercato del lavoro". Così il commissario Inps, Vittorio Conti. In particolare, aggiunge, si tratta "di non stabilire una data di uscita fissa, uguale per tutti". Sul suo ruolo, spiega, "ho dato la mia disponibilità per spirito di servizio e non mi tirerei indietro per quest'ultimo miglio, sempre per lo stesso spirito".