18:08 - Via libera del Fondo monetario internazionale (Fmi) al versamento di 1,4 miliardi di dollari a favore dell'Ucraina. E' quanto si legge in una nota. Il Fmi ha approvato in aprile un programma in due anni da 16,67 miliardi di dollari a sostegno del programma economico del governo, che punta a riportare "stabilità macroeconomica, rafforzare la governance e la trasparenza e a una crescita solida e sostenibile".