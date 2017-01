Censis: "Ai 10 più ricchi il patrimonio di 500mila famiglie di operai"

18:44 - I 10 uomini più ricchi d'Italia dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, pari a quello di quasi 500mila famiglie operaie messe insieme. Lo rileva il Censis, che lancia l'allarme: "La disuguaglianza sociale, in Italia, è in aumento. Lo 0,003% della popolazione, pari a circa 2mila persone, possiede una ricchezza pari a quella del 4,5% della popolazione totale".

I consumi e il bonus di 80 euro - Il bonus di 80 euro in busta paga concesso dal governo aumenterà notevolmente i consumi solo se sarà permanente. E' quanto emerge dall'indagine del Censis. "Se sarà permanente si stima un incremento della spesa per consumi in 8 mesi superiore a 3,1 miliardi di euro, il 15% in più rispetto al caso in cui il bonus non venga rinnovato".



"I comportamenti tuttavia saranno molto diversi se l'introduzione del bonus sarà strutturale o se invece non avrà continuità nel tempo - sottolinea ancora l'istituto di ricerca socioeconomiche -. Nel caso in cui gli 80 euro costituiranno un incremento una tantum del reddito, si stima che 2,7 miliardi di euro (dei 6,7 miliardi totali previsti dal decreto del governo) andranno ad alimentare la domanda interna".



Entrando nel dettaglio, i 2,2 milioni di beneficiari del provvedimento impiegheranno tutti gli 80 euro mensili in consumi, per una spesa pari a 1,5 miliardi di euro negli otto mesi. Altri 2,7 milioni di beneficiari li spenderanno solo in parte per consumi, per un valore di 1,2 miliardi di euro (e destineranno 700 milioni di euro ad altro). Invece, 5 milioni di beneficiari useranno il bonus esclusivamente per impieghi diversi dai consumi (risparmieranno o pagheranno debiti), per un ammontare di 3,3 miliardi di euro.