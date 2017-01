Bankitalia: "Debito pubblico record: da inizio anno aumentato di 99 mld"

16:43 - A giugno, secondo i dati della Banca d'Italia, il debito delle Amministrazioni pubbliche è salito di 2 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo massimo storico a 2.168,4 miliardi. Nei primi sei mesi dell'anno il debito pubblico è aumentato di 99,1 miliardi, riflettendo il fabbisogno della Pubblica amministrazione (36,2 miliardi) e l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (67,6 miliardi).

Secondo i tecnici di Palazzo Koch "l'emissione di titoli sopra la pari, l'apprezzamento dell'euro e la rivalutazione dei BTPi hanno contenuto l'aumento per 4,8 miliardi". Sul fabbisogno del primo semestre ha inciso per 4,3 miliardi il sostegno finanziario ai Paesi dell'area dell'euro. La quota di competenza italiana del sostegno finanziario era pari alla fine dello scorso giugno a 59,9 miliardi.



Nella ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 5,6 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 3,6 miliardi; il debito degli Enti di previdenza è rimasto invariato.



Le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato, invece, sono state pari in giugno a 42,7 miliardi, in diminuzione del 7,7% (3,5 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2013. Nei primi sei mesi dell'anno le entrate sono diminuite dello 0,7% (1,3 miliardi) a 188,1 miliardi.