Verso la fine della crisi, Draghi: "La ripresa non è galoppante, ma c'è"

09:03 - La situazione economica italiana ha iniziato a migliorare. Lo sostiene il governatore della Bce, Mario Draghi. "La Germania va bene, la Francia, l'Italia e la Spagna vanno meglio, l'Olanda meno e Grecia e Portogallo restano sotto pressione", ha detto infatti Draghi sottolineando che "la ripresa c'è anche se non è galoppante, ma "la disoccupazione resta troppo alta".

"La crescita sta tornando - spiega Draghi in un'intervista a "Le Journal du dimanche" - ma non è certo galoppante. E' modesta, fragile e diseguale". Tuttavia "le esportazioni riprendono e, fatto nuovo, risalgono i consumi"



Per il governatore inoltre, "la disoccupazione è sempre troppo alta ma sembra stabilizzarsi attorno a una media del 12%. L'anno prossimo, prevediamo un ritmo di crescita per la zona euro di 1,1% e dell'1,5% nel 2015".