Industria,redditività è ai minimi

L'industria italiana si trova ai minimi storici per redditività: il margine operativo lordo (Mol) quest'anno sarà mediamente del 6,7%, la redditività della gestione caratteristica (Roi) è al 3,3%, la redditività del capitale proprio (Roe) si trova all'1,3% medio. Lo afferma il rapporto sui settori industriali di Prometeia e Intesa Sanpaolo. Come per i ricavi la ripresa inizierà nel 2014 con un Roe che sale al 2,6% per arrivare al 4,2% nel 2015.