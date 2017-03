Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 1 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 2 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 3 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 4 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 5 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 6 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 7 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 8 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 9 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 10 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 11 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 12 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte 13 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: sono di tendenza le spalle scoperte leggi dopo slideshow ingrandisci

Via libera quindi, anche sui red carpet più prestigiosi, a crop top, bluse e abiti off-the-shoulder, che donano un tocco gipsy e sensuale anche all'outfit più semplice.

A proposito di crop-top, è perfetto abbinato ad una gonna lunga, ampia o stretta che sia. Anche Emily Ratajkowski non rinuncia ad un top-off-the-shoulders abbinato ad una gonna a vita alta.



L’alternativa al crop top? Le maglie dall’ampio scollo a barca o un mix di top sovrapposti, con materiali a contrasto. Ma le spalle scoperte non sono solo per tessuti modaioli: la declinazione anche su tessuti classici, tra principe di galles e gessato, è decisamente vincente.



Volete quel tocco in più anche su un paio di semplici jeans? Provate un top dalla scollatura asimmetrica e dalle grandi ruches che danno volume. Per tutte quelle che ancora non vogliono scoprirsi collo e clavicole, l’alternativa è un top o una maglia che mostri unicamente le spalle.



Vi piace l’effetto movimento? Scegliete un top monospalla (che fa decisamente anni ’90, ma tant’è). Non dimenticate che il trend ci accompagnerà anche per l’estate!

