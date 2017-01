Moda: i pantaloni che ti allungano le gambe

Ogni donna, che sia stata favorita dalla genetica o meno in fatto di gambe lunghe , non ci pensa un secondo se ha l’opportunità di riuscire a sembrare più slanciata. Far apparire le gambe più lunghe è possibile, anzi, sembra sia quasi una scienza . Ci sono delle regole ottiche e cromatiche che, se le seguirete alla lettera, potranno davvero dare una svolta al risultato dei vostri look.

- I pantaloni a palazzo sono l’indumento più chic e comodo che potete trovare come complice: stanno bene a tutte, magre e meno magre, slanciano la gamba e permettono di indossare tacchi altissimi (nascosti dall’ampiezza della gamba). Chi mai oserebbe chiedervi di sollevarli per vedere che trampoli nascondete?



- I pantaloni a zampa: anche per loro può valere la regola del trampoliere, ma di fatto, già attraverso la loro linea a clessidra, donano armonia alla gamba e la slanciano naturalmente.



- I pantaloni cuolottes a vita alta: alzare il punto della vita e accorciare il fondo del pantalone lasciando scoperta una parte di gamba crea un’illusione ottica di allungamento. I pantaloni coulottes, generalmente a taglio ampio, non infagottano ma dando un tocco di leggerezza.



- Il taglio maschile super ampio: da non confondere con i pantaloni palazzo. I pantaloni dal taglio maschile, molto ampi, da portare a vita alta, ma non troppo, ci fanno sembrare più snelle e più slanciate. Aggiungete un tacco…et voilà!



- I pantaloni a vita alta, in generale, che siano ampi o skinny, allungano la figura e sottolineano il punto vita.



- Le righe verticali: le regole ottiche vanno sfruttate a nostro vantaggio. Provate a guidare l’occhio in verticale lungo una linea che, da fianchi a orlo, è più lunga della vostra gamba. I pantaloni a righe verticali giocano in vostro favore. Sfruttateli!



- Il look total black dalla testa ai piedi: il nero sfina, sì, ma allunga anche, se utilizzato nella maniera corretta. L’effetto ottico che si crea quando non c’è uno stacco di colore è quello di una figura più omogenea e longilinea, dove i confini sono difficili da definire. A colpo d’occhio, chi può dire dove inizia e finisce la vostra gamba?



- Gli orli più lunghi: sì, sperimentate un orlo più alto rispetto ad un classico orlo su un pantalone a campana o a palazzo. Il risultato è un effetto “gamba lunga” che non avreste mai detto.



