Lo stile di Chiara Ferragni in poche mosse

Versatile e colorato, sempre al passo con le tendenze del momento, reinterpretate secondo i suoi gusti, è lo stile di Chiara.

Biondissima e sofisticata, non ha paura di risultare eccentrica con abbinamenti di stili, capi opposti per categorizzazione di utilizzo. Spesso rock, altre volte romantica, Chiara passa da un abito all’altro con la leggiadria di una farfalla.



Un minuto prima indossa sneakers e felpa e quello dopo è avvolta in un abito di brillanti da red carpet: Chiara sperimenta, senza paura, dalle coloratissime stampe alle mise vintage. Forse il suo segreto è la spensieratezza con cui porta ogni abito, ogni look. Senza preoccuparsi davvero degli abbinamenti, dell’occasione, del perché.



Come si fa ad avere il suo stile? Basta essere leggere, libere dalle regole. Basta indossare le scarpe da ginnastica anche quando si ha voglia di mettere una gonna di paillettes. Basta non domandarsi cosa penserà la gente vedendoti avvolta in una pelliccia grande e morbida come una nuvola.



Basta amare il vintage e saperlo integrare nella modernità di una moda che riscopre gli anni ’80.



Basta amare il vintage e saperlo integrare nella modernità di una moda che riscopre gli anni '80.