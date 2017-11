Look: come vestire se hai il seno piccolo

C’è chi se ne fa un cruccio e chi invece lo considera un vantaggio: avere il seno piccolo può essere croce e delizia al momento di definire il proprio guardaroba . Senza pensare di ricorrere alla chirurgia estetica per conquistare una misura in più, ci sono molti modi per valorizzare le proprie curve naturali , scegliendo gli abiti giusti e dirottando l’attenzione di chi ci osserva sui propri punti di forza. Chi davvero non riesce a fare pace con il proprio decolleté , può consolarsi ricordando che le donne con poco seno possono indossare tanti outfit che le donne curvy non possono permettersi. Ecco qualche accorgimento.

1 - Il reggiseno – Scegliere il modello più adatto a valorizzare le curve è, ovviamente, il primo accorgimento da mettere in atto. L’ideale è il push up, che spinge il seno verso l’alto e “riempie” in modo naturale, magari preferendone uno imbottito. In alternativa si può optare per il reggiseno a triangolo, anche in questo caso rigorosamente con imbottitura, mentre è meglio evitare la forma a balconcino.



2 – Tessuti stampati – I tessuti a fantasia o con lavorazioni tendono a riempire la figura e a sottolineare le curve. L’effetto ottico è assicurato e da provare per credere.



3- La scollatura profonda – A differenza di quanto accade alle donne molto formose, una bella scollatura profonda non corre il rischio di apparire volgare. A meno che il torace non sia proprio scheletrico, siamo autorizzate a osare.



4 - Il crop top – Anche se di solito si indossa d’estate, è ormai un elemento presente anche nel guardaroba invernale. E’ un modo ideale per deviare dal seno l’attenzione di chi ci osserva, dirottandola sul punto vita e sull’addome. Naturalmente occorre avere una bella pancia piatta e tonica.



5 - La mini skirt – La gonna corta mette in primo piano le gambe e focalizza l’attenzione sulla parte bassa del corpo. Quest’anno si indossa con gli stivali cuissard, possibilmente rossi.



6 - La vita alta – E’ un altro must di stagione, sia per i pantaloni che per le gonne. E’ un piccolo trucco visivo che aiuta a riempire il busto e il torace, seno compreso.



7 – Meglio evitare – Infine qualche divieto: meglio rinunciare alle maglie e ai vestiti con la scollatura a cuore, che per stare bene devono essere riempiti in modo adeguato, i top a fascia e i capi oversize, nei quali il torace rischia di “scomparire”.