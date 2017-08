Una app a prova di mamma… da premio

Il Laboratorio Farmaceutico SIT, azienda che ogni giorno sostiene le gambe delle donne con Centellase Vital gambe, una cremagel che trasmette una sensazione di freschezza e leggerezza e insieme idrata la pelle, supporta per sua natura le donne nei loro impegni quotidiani. Sono state oltre 50 le proposte pervenute alla giuria in diversi ambiti dell’universo femminile, dall’innovazione tecnologica alle attività turistiche, dagli eventi alle imprese d’artigianato fino alla moda. L’ideatrice del progetto vincitore commenta così il successo: “Siamo onorate e orgogliose del riconoscimento ottenuto e ringraziamo il Laboratorio Farmaceutico SIT e la giuria per permetterci attraverso questo importante investimento di portare avanti il nostro progetto arrivando ad aiutare sempre più neo-mamme.”



Sulla iniziativa commenta Silvia Lunati, Responsabile Marketing Laboratorio Farmaceutico SIT “Con questa iniziativa ci siamo voluti impegnare per fornire un supporto economico ad una start-up che fosse costituita da donne e che fosse innovativa, sostenibile ma, soprattutto rivolta alle donne. Questa iniziativa ha dimostrato che c’è un grandissimo fermento nell’imprenditorialità femminile, che ci sono tantissime donne che hanno tantissime idee e che vogliono innovare, creare e essere parte attiva della nostra economia. Il successo più grande è stato proprio questo.”



Dall’app “Baby Pit Stoppers” passando per una serie di startupper in rosa, si percepisce l’aumento esponenziale del numero di donne imprenditrici pari a 1,3 milioni in Italia (fonte Indagine Doxa 2016), dato in costante crescita. A conferma di questo fenomeno la mattinata ha visto il coinvolgimento di tre esponenti dell’universo imprenditoriale femminile nella conferenza moderata dal vicedirettore di Wired Omar Schillaci: Giulia Calefato, Founder di Fitisbeauty.com; Valentina Falcinelli, Founder di Pennamontata; e Vera Gheno, Docente dell’Università di Firenze e gestrice del profilo Twitter dell’Accademia della Crusca, ciò che è emerso con chiarezza dal dibattito è la volontà di ogni donna di sentirsi realizzata e, al giorno d’oggi, questo deve avvenire anche nel campo lavorativo. Ospite d’onore della mattinata Tess Masazza, blogger e web star della serie “Insopportabilmente donna”, che ha condiviso con il pubblico partecipante la propria esperienza e il suo parere riguardo il progetto Womeneconomics, teoria secondo cui una maggior integrazione tra le donne nell’economia non crea solo equità, ma anche efficienza.