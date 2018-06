13 giugno 2018 05:00 Borse Daniè Made in Sicily: un intreccio tra arte e tradizione La designer Daniela Napolitano reinterpreta la coffa siciliana in un mix tra cultura popolare e sofisticata innovazione

La coffa, cesta tipica siciliana, ottenuta da un sapiente intreccio della curina, la parte più tenera e resistente delle foglie della palma nana, rivive nelle creazioni della designer Daniela Napolitano, fondatrice del brand Daniè Made in Sicily. Questo antico strumento povero del mondo agricolo, in origine utilizzato come contenitore per il foraggio dei cavalli o come utensile per il lavoro contadino, grazie alla rivisitazione originale e sofisticata della stilista ragusana, diventa oggi uno degli accessori più apprezzati del mondo della moda.

Borse Daniè Made in Sicily: un intreccio tra arte e tradizione Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Daniela Napolitano, da sempre affascinata dall’armonia delle forme, dalla grazia delle creazioni hand made e dalla cura per i dettagli preziosi, attraverso le proprie collezioni di accessori, rievoca la tradizione della cultura siciliana, fatta di arte, natura e bellezza.

Le coffe Daniè Made in Sicily vengono infatti decorate a mano, con pizzi, passamanerie, raffie, piccoli specchi, ceramiche locali, nappe e nacchere. È così che queste creazioni uniche, celebrazione della perfezione classica del Made in Italy, ci conducono lungo un percorso emozionale che attraversa l’incantevole isola, celebrando i colori del sole, i profumi della terra e il rumore del mare che lambisce le sue coste…



Ma chi è Daniela Napolitano? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di crescita umana e professionale?

Sono nata a Ragusa 47 anni fa e sono molto fiera delle mie origini siciliane. Sono cresciuta in una famiglia di orafi, che ha sempre ricercato nella creatività il proprio scopo di vita. Con l’obiettivo di diventare incastonatrice di pietre preziose, ho seguito un percorso di studi artistici, iniziati in Sicilia e sviluppatisi poi nella bellissima città di Firenze.



Da dove deriva la tua passione per la moda?

L’arte del creare, che ho respirato in famiglia sin da bambina, ha avuto un ruolo fondamentale nella mia formazione. Ho comunque sempre avuto un mio gusto innato molto particolare, a volte anche al di fuori dei canoni, che mi ha naturalmente spinto in questa direzione…



Quando e come è nata l’idea di dare vita al tuo brand Danié Made in Sicily?

Tutto è iniziato per hobby, due anni fa, nel 2016. Gli amici, le conoscenze, i luoghi e i momenti giusti hanno fatto sì che la mia passione si tramutasse in un vero e proprio progetto lavorativo.



Com’è avvenuto il passaggio dall’arte orafa al quella manifatturiera rivolta alle borse?

Non parlerei di un passaggio, ma più semplicemente di una svolta creativa.



Come mai questo accessorio? Cosa rappresenta per te?

La scelta di questo accessorio nasce dall'amore per la mia terra. Nella coffa si sviluppa la sicilianità nella sua essenza.