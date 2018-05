Usa: morto lo scrittore Philip Roth, "gigante" della letteratura contemporanea americana

E' morto lo scrittore Philip Roth . Gigante della letteratura contemporanea americana, aveva 85 anni . Lo riferisce il New York Times. Roth, che viveva tra New York e il Connecticut, è deceduto per un'insufficienza cardiaca.

Philip Milton Roth era nato il 19 marzo 1933 a Newark, nel New Jersey, nipote di ebrei europei che facevano parte dell'ondata migratoria negli Stati Uniti del XIX secolo. Prolifico scrittore, ha vinto la maggior parte dei riconoscimenti letterari, a partire dal Premio Pulitzer nel 1998 per "Pastorale Americana", uno delle sue opere più conosciute, ma nonostante sia stato più volte fatto il suo nome, non è mai stato insignito del Premio Nobel per la letteratura.



Scrittore prolifico, con più di 25 opere all'attivo, il suo lavoro è considerato un'esplorazione profonda e critica dell'identità americana. Sesso, religione, morale, i temi ricorrenti della sua produzione caratterizzata da uno stile crudo e realista e punteggiata da figure letterarie iconiche, da David Kepesh ad Alexander Portnoy.



Le opere di Roth scavano principalmente nel mondo ebraico-americano, pur riuscendo a rappresentare mondi e messaggi universali che hanno non a caso fortemente influenzato la letteratura del secondo dopoguerra. Parlando proprio dell'"universalità" della sua scrittura, Roth amava ripetere infatti "Non scrivo in ebraico, scrivo in americano".