Tradimenti e sotterfugi nel romanzo "Un amore appeso a un filo"

Sentimenti, tradimenti, bugie, segreti. E' un intreccio avvincente di situazioni al limite e personaggi complicati l'opera prima della scrittrice Aurora Autieri, in libreria con "Un amore appeso a un filo" di Leone Editore. Al centro della vicenda c'è Maurizio, una fidanzata, un'amante e un lavoro perso nella crisi economica del 1992, ma lo stato di disoccupazione non è stato mai dichiarato ai suoi affetti. E poi sensi di colpa e un altro fardello inconfessato e altrettanto pesante che l'uomo, un 30enne, si porta dietro da anni. Intorno a lui ruotano due figure femminili contrastanti; la sua donna ufficiale, Carol, e il nuovo amore, Isabel. Il tutto in un turbinio di continue bugie e ardenti passioni. Riuscirà Maurizio a venirne fuori?



Alcune pagine del romanzo per i lettori di Tgcom24: