Milano, al via la Biennale 2017

"La Biennale Milano sarà un’occasione eccezionale per conoscere artisti nuovi e apprezzare ancora quelli già noti – ha dichiarato Sgarbi – sarà la chiave per capire a che punto è lo stato dell’arte della ricerca artistica oggi. Una biennale autunnale che si svolgerà fuori dai fasti veneziani, in una città viva e piena di stimoli come Milano. Un’esposizione che ha l’ambizione di testimoniare il nostro tempo e il talento degli artisti che dovranno lasciare una traccia di sé"



Secondo il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti la Biennale Milano 2017 è "un punto di riferimento nel panorama artistico internazionale”

Mentre per il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni non si tratta di una semplice mostra, ma di "un’esposizione collettiva concepita per valorizzare al meglio ogni forma d’espressione artistica".



Biennale Milano - International Art Meeting

11-15 ottobre 2017

Brera Site (via delle Erbe,2)

Info http://www.biennalemilano.it/