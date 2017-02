Il rapporto tra due adolescenti con disturbi alimentari in "Ellissi"

In "Ellissi" (Bompiani, Collana Narratori Italiani, pag. 172), Francesca Scotti propone una scrittura acuminata e tagliente, una nuova voce lucida e intensa.

Le protagoniste sono Vanessa ed Erica, due 15enni con disturbi alimentari che partono, accompagnate dalle famiglie, per una vacanza. La loro destinazione è però Villa Flora, una clinica che le aspetta per cure dai ritmi forzati, insieme agli altri ricoverati come la donna gravida Lorenza e Diego, ossessionato dal sonno che lo elude.