I gioielli della difesa di Venezia e le antiche faggete nel Patrimonio Unesco

Le faggete "promosse" a Patrimonio dell'Umanità sono dieci antiche aree boscose per una superficie di 2127 ettari nel contesto del sito ambientale transazionale delle Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa.



Le "Opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato di Terra - Stato di mare occidentale", sono raccolte in un sito seriale transnazionale presentato nel 2016 dall'Italia insieme con Croazia e Montenegro all'Unesco a Parigi. Il sito raccoglie un insieme straordinario dei più rappresentativi sistemi difensivi alla moderna realizzati dalla Repubblica di Venezia, progettati dopo la scoperta della polvere da sparo e dislocati lungo lo Stato di Terra e lo Stato di Mare. Per decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale, entrano a far parte del sito Unesco le opere di difesa presenti a Bergamo, Palmanova, Peschiera del Garda per l'Italia, Zara e Sebenico per la Croazia, Cattaro per il Montenegro.



"Un importante risultato - commenta il ministro Franceschini - che conferma il forte e pluriennale impegno dell'Italia nell'attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale Unesco. Un'opera preziosa che consente al nostro Paese di mantenere il primato del numero di siti iscritti alla Lista e di esercitare un notevole ruolo nella diplomazia culturale nel contesto internazionale".



Serracchiani: "Orgoglio del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia intera" - "Il riconoscimento è un risultato storico straordinario che riempie di orgoglio il Friuli Venezia Giulia e l'Italia intera - commenta il presidente della Regione Debora Serracchiani -. Ed è tanto più eccezionale in quanto frutto di una candidatura transnazionale che unisce l'Italia alla Croazia e al Montenegro, facendo della nostra regione l'anello di congiunzione di un itinerario tra terra e mare che assegna all'Adriatico un valore unificatore".