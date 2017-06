Goldrake, un libro ripercorre la storia del primo robot che conquistò l'Italia

Il padre dei robot faceva la sua prima apparizione nella televisione italiana il 4 aprile 1978: su Rete Due, alle ore 19.00, veniva trasmessa un’innovativa serie animata giapponese intitolata per l'Italia "Atlas Ufo Robot" ma che per tutti divenne immediatamente "Goldrake" dal nome del suo protagonista, uno straordinario e portentoso robot che difende il pianeta Terra a colpi di maglio perforante e alabarda spaziale dai malvagi alieni venuti da Vega. Arriva adesso in libreria un nuovo volume di Massimo Nicora che celebra quel personaggio: "C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la tv italiana" (Società Editrice La Torre, 664 pp., euro 24,50).

I bambini di allora si innamorarono subito della storia, provocando, indirettamente, una vera e propria rivoluzione nei palinsesti televisivi. Complici anche i cambiamenti legislativi in materia di trasmissioni via etere, le emittenti private iniziarono a riempire la programmazione con cartoni animati importati dal mercato giapponese. Sulla scia di Goldrake arrivano così numerosi altri robot ed eroi spaziali che fanno da apripista a una vera e propria invasione dei teleschermi.



L'accoglienza non fu sempre entusiastica: genitori, insegnanti, psicologi e addirittura politici guardavano con preoccupazione al cambiamento nei gusti dei più piccoli e Goldrake divenne il bersaglio preferito di ogni tipo di critica. Contro di esso si scagliarono anatemi, si invocò un’azione censoria da parte della Commissione di Vigilanza della Rai, nacquero vere e proprie crociate e sui quotidiani fu un profluvio di articoli, lettere, commenti, editoriali ed elzeviri.



Il libro di Nicora ricostruisce la “vera” storia di Goldrake intraprendendo un lungo viaggio che dagli Stati Uniti porta in Giappone, e da qui in Francia e poi in Italia, approfondendo aspetti poco noti se non addirittura ignorati per restituire un quadro il più possibile esaustivo delle vicende che hanno portato alla nascita e alla diffusione di questa serie animata, nonché analizzare il contraccolpo culturale e sociale causato dalla sua trasmissione. Il tutto svelando per la prima volta tutti i misteri che da 40 anni appassionano tutti i fan.



C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la tv italiana

di Massimo Nicora

Società Editrice La Torre

664 pagine, € 24,50