Capodanno all'insegna dell'arte, il conto alla rovescia si fa in museo

Il nuovo anno si festeggia in museo. In tutt'Italia sono tantissime le mostre che saranno visitabili durante il lungo week-end di Capodanno e fino a tarda sera. A Roma il museo del Maxxi resterà aperto il lunedì, suo settimanale giorno di chiusura, per agevolare la visita delle le sette mostre in espozione, mentre nelle Scuderie del Quirinale sarà possibile vedere la mostra su Picasso . A Milano, invece, apertura straordinaria di Palazzo Reale per l'ultimo dell'anno, per ammirare Dentro il Caravaggio e Toulouse Lautrec fino alle ore 22:30.

La scelta dei principali musei italiani è quella di incentivare le visite durante gli ultimi giorni dell'anno. A Vicenza il 31 dicembre la mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, allestita nella Basilica Palladiana, resterà apertà fino alle due di notte così come a Genova la rassegna Picasso, Capolavori del Museo di Parigi, in programma fino al sei maggio a Palazzo Ducale, dove sono esposte oltre 50 opere provenienti dalla Francia e delle quali il genio spagnolo non s'era mai voluto separare durante la sua lunga vita.



A Milano porte aperte a Palazzo Reale. Il 31 dicembre il complesso museale sarà visitabile dalle 9: 30 alle 14:30, mentre il primo dell'anno fino alle 22:30. Tra le mostre in corso segnaliamo Dentro Caravaggio, dove per la prima volta le tele del Merisi sono affiancate dalle rispettive immagini radiografiche per seguire il suo percorso di formazione, e quella dedicata a Toulouse Lautrec, "Il mondo fuggevole" con oltre 250 opere dell'artista.



Visitabile per tutto il periodo delle feste il Maxxi di Roma con ben sette mostre tra arte, architettura, fotografia, scienza e design. Tra queste Gravity. Immaginare l'Universo dopo Einstein che ripropone, con le piu' diverse suggestioni, le risposte alle grandi domande sullo spazio e la vita. Picasso è ancora una volta protagonista negli spazi delle Scuderie del Quirinale, dove sono visibili circa 110 capolavori, provenienti dai maggiori musei del mondo, che ricostruiscono le atmosfere e le suggestioni del suo viaggio in Italia compiuto nel 1917. A rimanere aperto sarà anche il Complesso del Vittoriano, dov'è ospitata la mostra Monet. Capolavori dal Muse'e Marmotta di Parigi, in cui sono allestiti i dipinti piu' conosciuti e amati della collezione privata dell'artista. Fino al due di aprile, infine, negli spazio del Centro polifunzionale di Lou Pourtoun di Ostana in provincia di Cuneo, è prevista una mostra dal titolo Il mondo rurale tra '800 e '900 che indaga il rapporto intessuto dai principali artisti italiani con il mondo contadino.



E a sud... - Dal 29 dicembre al 21 gennaio ad Agrigento, presso l'Auditorium Lizzi del Museo Archeologico Pietro Griffo, è in programma una mostra su Luigi Pirandello e la sua cultura artistica fra Ottocento e Novecento, che indaga l'interesse del celebre drammaturgo per le arti figurative e l'influenza che vari pittori del calibro di De Chirico, De Pisis e Trombadori hanno avuto sulla sua formazione.