Ade Capone e l'indagine sull'aldilà

Esiste l’Aldilà? Se sì, quale aspetto ha? E cos’è, esattamente: il luogo che ospita le anime dei defunti o un nuovo livello di esistenza? Domande che l’uomo si pone da sempre, dando le più svariate risposte, dalle più scettiche alle più convinte. Ade Capone, autore di Mistero, programma TV di grande successo, grazie alla sua esperienza sul campo ci accompagna in una vera e propria indagine tra scienza a paranormale, con un libro che è come un reportage di grande chiarezza e profondità.

L’autore prende in esame le varie ipotesi, intervista ricercatori e sensitivi, parla di casi sconcertanti ampiamente documentati e prende in esame anche le più recenti teorie scientifiche. Quel che ne emerge è un quadro affascinante, un libro che appassiona e si legge tutto d’un fiato.

L'autore - Ade Capone - scrittore, giornalista, sceneggiatore - è autore del programma TV Mistero, in onda su Italia 1 e di altri numerosi programmi per le reti Mediaset (tra tutti, Il Bivio e Invincibili). A varie trasmissioni televisive ha partecipato anche in veste di ospite. Da sempre appassionato di argomenti misteriosi, ha compiuto numerosi viaggi (Europa, America, India, Bali, Medio Oriente) per documentarsi su luoghi e culture. Ha assistito di persona a molte delle cose che nei suoi libri racconta con una scrittura chiara e di grande impatto, fruibile da qualunque lettore. I suoi saggi sono delle vere e proprie inchieste che appassionano e fanno riflettere. Nella sua attività di sceneggiatore, inoltre, Ade Capone è considerato uno dei più importanti autori italiani, vincitore di numerosi premi per la sua scrittura, che anche nelle fiction elabora comunque elementi reali. E’ caporedattore della rivista Mistero, versione cartacea del programma omonimo.

