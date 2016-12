Nuovo manuale per giornalisti televisivi

foto Tgcom24

Si intitola “Fare un servizio televisivo” ed è un manuale, pubblicato da Audino editore, che fornisce le nozioni utili per realizzare servizi giornalistici per la tv. L’autrice si chiama Valentina Tocchi ed è un avvocato civilista e giornalista professionista che lavora a Roma collaborando per “Il Messaggero” e per la “Rivista del diritto d’autore".