08:57 - I visitatori della National Gallery di Londra potranno giocare a trovare le differenze tra le due tele de "I Girasoli" di Van Gogh esposte in forma gratuita fino al 27 aprile e insieme dopo 65 anni. Non tutti sanno che una delle immagini d'arte più riprodotte al mondo venne replicata una dozzina di volte dal pittore e che oggi il frutto di quel lavoro è disseminato per i musei del mondo. Le due tele in questione appartengono una alla galleria inglese l'altra al Van Gogh Museum di Amsterdam e sono stimate in 100 milioni di dollari circa.

Il pittore si dedicò a questa celebre natura morta pensando all'amico Paul Gauguin che di lì a poco lo avrebbe raggiunto ad Arles. I quadri avrebbero dovuto decorare la camera dell'ospite. Se le dimensioni delle tele sono pressoché identiche, cambiano alcuni dettagli come i gambi dei fiori e la forma del vaso.