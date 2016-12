23 aprile 2014 L'utopia della bellezza, i Preraffaelliti in mostra a Torino per tre mesi In esposizione, per la prima volta in Italia i capolavori di John Everett Millais, Dante Gabriele Rossetti, Ford Madox Brown e John Williams Waterhou Tweet google 0 Invia ad un amico

16:29 - Settanta capolavori della Confraternita dei Preraffaelliti dalla collezione della Tate, saranno esposti per tre mesi: dal 19 aprile al 13 luglio 2014 al Palazzo Chiablese di Torino prima di rientrare a Londra dove verranno custoditi in un'ala dedicata del museo. L'esposizione, realizzata e curata da Alison Smith, capo curatore della sezione di arte inglese del XIX secolo presso la Tate Britain, insieme a Caroline Corbeau-Parsons presenta per la prima volta a Torino e in Italia alcuni capolavori indiscussi della Confraternita dei Preraffaelliti, summa pittorica dell'età vittoriana.

La mostra, allestita nello spazio mostre del Polo Reale espone vere e proprie icone del periodo come Ophelia di John Everett Millais, L'amata (La sposa) di Dante Gabriele Rossetti, Prendete Vostro figlio, Signore di Ford Madox Brown e Sidonia von Bork 1560 di Edward Coley Burne-Jones intende dar ragione di ogni aspetto tematico del movimento preraffaellita. L'esposizione raccoglie i dipinti intorno a sette tematiche differenti: La Storia , La Religione, Il Paesaggio, La vita moderna, La poesia, La Bellezza e Il Simbolismo.

PRERAFFAELLITI. L'utopia della bellezza Palazzo Chiablese

Piazzetta Reale, Torino dal 19 aprile al 13 luglio 2014

Orari: LUN 14.30 19.30 | MAR, MER, DOM 9.30 19.30 | GIO, VEN, SAB 9.30 22.30 (Il servizio di biglietteria termina un'ora prima della chiusura) Apertura straordinaria: lunedì 2 giugno 9.30 - 19.30

€ 13,00 INGRESSO SINGOLO INTERO - audioguida gratuita

€ 11,00 INGRESSO SINGOLO RIDOTTO - audioguida gratuita ( Visitatori dai 15 ai 26 anni, visitatori oltre i 65 anni, portatori di handicap, militari, forze dell'ordine non in servizio, insegnanti, soci Coop con tessera, possessori Rinascente Card, dipendenti FS, altre categorie convenzionate)