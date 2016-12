Felicità e dintorni secondo Lerro

16:08 - E’ un viaggio dentro l’Italia “Il corollario della felicità” di Lucrezia Lerro. Un viaggio dal nord al sud, con sentimenti come inquietudine e incertezza che fanno tappa a Firenze, Milano, Gorizia. Edito da Stampa2009, il libro dell’autrice salernitana mette nero su bianco l’angoscia della vita quotidiana, fatta di paure e dubbi.



La tua Milano ormai ti somiglia

Appoggiandoti al bastone hai detto

Io voglio andarmene a spasso così…

La gente ti prende sempre in giro

Se sei te stesso

Un viaggio in parallelo con le debolezze di una figlia (un capitolo è interamente dedicato al rapporto col padre) e la tensione verso il futuro che rasenta una dimensione di visionarietà. Alzi la mano chi non ha un pizzico di visionarietà nella vita quotidiana: Lerro ne coglie attimi e sfaccettature anche senza riempire pagine su pagine. Un flash, un sentimento, una manciata di parole senza lasciare nulla al caso ma molto al sentimento.



Lerro scrive con naturalezza poesia o prosa, sganciandosi da canoni che non hanno ragione di esistere. Così facendo potrebbe conquistare anche chi davanti alla parola “poesia” storce il naso, complici ricordi scolastici.



I bambini non sanno che non esistono linee perfette.

Strade affolate da gente spensierata.

Non esistono giornate azzurre per vivere davvero.





Lucrezia Lerro vive e lavora a Milano. Dal 2008 ha pubblicato svariati romanzi per Bompiani. Nel 2013 per Mondadori ha scritto il romanzo “La confraternita delle puttane”. Nel 2011 ha vinto il Premio Poesia Mauro Maconi nella sezione giovani con “L’amore dei nuotatori” (peQuod)







Edizioni Stampa 2009

Il corollario della felicità

Lucrezia Lerro

Pagine 111

Euro 14