28 gennaio 2014 A Milano il tattoo diventa social

per diventare un'unica grande stella #whowillbethenextstar è un'iniziativa partita prima di Natale che ora continua sul web, dove i protagonisti postano le loro foto "tatuate"

13:14 - Si chiama arte “Arte relazionale”, ed è una forma d’arte che prevede la partecipazione del pubblico alla costruzione o alla definizione dell'opera di cui fruisce. L'artista relazionale, abbandonando la produzione di oggetti tipicamente estetici, si adopera per creare dispositivi in grado di attivare la creatività del fruitore trasformando l'oggetto d'arte in un luogo di dialogo, confronto e, appunto, di relazione in cui perde importanza l'opera finale e assume centralità il processo, la scoperta dell'altro, l'incontro. Ispirata da quest'idea, l'artista milanese Roberta Savelli ha dato vita ad un’iniziativa che adesso è finita anche sui social network e che ha la sua origine in un tatuaggio a forma di stella.

Da sempre alla ricerca di costellazioni personali, in cui rintracciare l’energia che scaturisce dal singolo, l’artista ha presentato, alcuni giorni prima di Natale presso la galleria di Rossana Ciocca a Milano, un tattoo raffigurante una stella terrena l’Euporbia pulcherrima, più nota come Poinsettia, e una provocatoria e contraddittoria scritta “whowillbethenextstar”, divenuto poi un hashtag. L’obiettivo è quello di creare una costellazione infinita, formata dai tanti tatuaggi sulla pelle delle persone sparse nella città.



Il progetto, sponsorizzato da http://www.stars-for-europe.com/, è andato via via crescendo grazie anche a tutte le foto dei tattoo apparsi sul web. E l'iniziativa continua: per ricevere il tatuaggio è possibile contattare la gallerista Rossana Ciocca alll'indirizzo rossana@rossanaciocca.it .