"Vita, morte e miracoli", la Sicilia sconosciuta di Roberto Mandracchia

08:00 - Arriva in libreria "Vita, morte e miracoli" del 28enne Roberto Mandracchia (Baldini&Castoldi, 176 pagine, 10,9 euro). Nella famiglia raccontata dal volume, da generazioni si tramandano due cose: il ginocchio valgo e il lavoro come custode nel cimitero di Retolo.



Per Canio, ultimo discendente, sono quindi un lavoro qualsiasi tra tumulazioni e sigarette di trinciato forte e cicliche visite settimanali, dal dottore e dalla prostituta. Quando in paese inizia a girare la voce che la vecchia Nunziatella Levo, che ha da sempre solo badato alla terra e alle galline, parla con Gesù, la Madonna e le anime del Purgatorio, le cose per la piccola comunità di Retolo iniziano a cambiare.



I primi fedeli in pellegrinaggio crescono sino a diventare folla, e con loro il denaro, che contaminerà la quiete della comunità. Soltanto Canio, nel suo candido e isolato spaesamento, rimarrà insensibile alle ragioni della convenienza. Perché sa qualcosa che gli altri non sanno, un segreto che lo unisce al padre che non c’è più.



Tra ex sindaci alcolizzati e ragazze dark, cani randagi e colombi torraioli, ciechi, talassemici, orfani, depressi, posseduti, professori materialisti sull’orlo del di-vorzio, parenti rapaci e consiglieri attenti solo al soldo e alla morale si snoda una commedia atroce e grottesca.

