La straordinaria visione caravaggesca di Pierre Gonnord alla MC2 Gallery di Milano

14:34 - La mostra di Pierre Gonnord, curata da Claudio Composti, alla mc2gallery di Milano, offre una straordinaria selezione di ritratti del fotografo francese, classe 1963, che negli anni ottanta si trasferisce a Madrid. Sue opere sono presenti al Reina Sofia di Madrid e al Centro Pompidou a Parigi.

Entrando dal cortile antistante la galleria, che ti rapisce in una visione di una Milano purtroppo scomparsa, con le corti e la vera condivisione degli spazi, della vita e dei mestieri, il salto temporale inizia. Poi, ti accoglie un'umanità composta da "senza nome", minatori, malati mentali, arcerati, gitani, con cui convive prima di ritrarli con la sua Hasselblad, posponendo il telo nero, dei fotografi di un tempo, catturando scatti che raccontano tutta la loro umanità e da quei pertugi delle bocche semiaperte fa intravvedere l'antro che dà sull'anima, come mi ha raccontato nella nostra chiacchierata.

Uomini che hanno una dignità profonda, gli "ultimi" che coglie nei territori spagnoli in comunità senza tempo che sembrano fuoriuscite dagli occhi dei massimi pittori del '600 come Rivera, Rembrandt, Velázquez e Caravaggio. La luce descrive e ritaglia immagini di una perfetta definizione che a dispetto delle tecniche digitali odierne, viene resa in modo tradizionale come solo una grande perizia ed amore per l'umano racconto, è in grado di fare.

"Inducono lo spettatore ad entrare in un dialogo intimo e personale con i loro volti e ci inducono a riflettere sull'Essere Umano e su chi siamo, in un rispettoso confronto tra classi sociali e persone che, nella vita reale, non hanno mai la possibilità di confrontarsi, uno di fronte all'altro: mettendoci nella condizione di porci quelle scomode domande che spesso evitiamo, perchè preferiamo lasciarle in fondo all'anima di cui,si dice, gli occhi siano lo specchio", come suggerisce Claudio Composti.



PIERRE GONNORD

Solo Show

in collaborazione con Galeria Juana de Alzpuru

fino al 7 febbraio 2014