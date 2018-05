"Harry Potter: The Exhibition", il mondo di Hogwarts sbarca a Milano per quattro mesi

Se siete fan di Harry Potter sarà come entrare nel Bengodi. Se non lo siete è comunque un’ottima occasione per perdersi in un mondo da fiaba e tornare per qualche tempo bambini. “Harry Potter: The Exhibition”, alla Fabbrica del Vapore di Milano in esclusiva nazionale dal 12 maggio al 9 settembre, è uno di quegli eventi da non perdere. E lo testimoniano i 130mila biglietti già venduti in prevendita. Alla presentazione della mostra sono intervenuti anche i gemelli James e Oliver Phelps, meglio noti come Fred e George Weasley nei film della saga del maghetto. "Rivedere un costume o un oggetto di scena riaccende memorie che si erano perse" dicono.