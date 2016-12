"Come sopravvivere ai rapporti di coppia", una guida semi-seria

10:45 - La doccia non deve durare più di tre minuti, insaponatura esclusa. A letto niente smalti e crema e via il tutone, meglio un pigiama femminile e sexy. Fuori i calzini e depilatevi. Non fatevi aspettare mai più di dieci minuti. Ecco alcuni consigli pratici per “Sopravvivere ai rapporti di coppia", il libro di Gian Maria Aliberti Gerbotto e Stefania Lo Forte. I diritti d'autore sono pro ricerca cancro.

Il segreto per sopravvivere ai rapporti di coppia? “L'organizzazione, la divisione dei compiti senza mai pensare che alcuni siano solo tipicamente femminili e altri tipicamente maschili (lui può fare la lavatrice e lei portare la pattumiera), ma soprattutto l'autoironia per capire che un calzino per terra non è una tragedia e tanta pazienza...” spiega lo scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto.



Come sopravvivere ad un uomo disordinato, non collaborativo e disorganizzato?

“Se lui non è capace neppure di preparare una pastasciutta... Lascia che torni a casa e trovi la tavola immacolata. Tu mangiati un panino e quando lui ti chiederà: non si mangia stasera? Rispondigli: e perché non dovremmo? Ho una fame!”



Si affrontano temi diversi, da come difendersi dalla suocera ai problemi d'ufficio, dalla lista della spesa alla suddivisione dei compiti, ma il messaggio di base è sempre lo stesso: organizzazione e polso fermo. “Come sopravvivere ai rapporti di coppia” è una guida semiseria, un viaggio affrontato con leggerezza tra le piccole difficoltà di ogni giorno, senza pretese di cambiare il mondo, ma soltanto l'idea di migliorare un pochino il mondo delle nostre quotidianità, fosse anche solo riderci su.



E per finire in bellezza non possono mancare i suggerimenti di una donna frizzante come Marina Ripa di Meana, che illustra la sua personale ricetta per un matrimonio felice: “Camere e bagni separati! Non puntare mai sul sesso col marito!! Perché la passione passerà sempre e comunque!”

Edito da Imprimatur, è distribuito da RCS al prezzo di 14 euro (diritti d'autore pro ricerca cancro).