"Basta partire", manuale semiserio per perfetti viaggiatori

Vacanze alle porte, ecco un vademecum per partire in due e tornare in coppia e felici. Gian Maria Aliberti Gerbotto , giornalista piemontese che da 15 anni si occupa di intervistare i personaggi del mondo dello spettacolo, ha scritto “BASTA PARTIRE” , un manuale semiserio per viaggiatori perfetti.

I protagonisti sono Mrs Perfect, una viaggiatrice compulsiva, sempre in lotta con suo marito, Mr Perfect, appunto. Nel manuale vengono evidenziate in modo esilarante ed ironico le differenze nel modo di vedere le vacanze tra uomini e donne.



Dalla preparazione delle valigie alla gita nel paradiso enogastronomico, dalla dieta-costume al villaggio che ospita i vip, ora “cacciati” come in un vero safari fotografico-mondano, la signora e il signor Perfezione fanno emergere le loro caratteristiche e diversità. E per ognuna delle situazioni, sia che l’avventura si concluda in maniera positiva o che si trasformi in un incubo, il lettore troverà una divertente morale dalla quale potrà trarre una utile indicazione.



Un esempio per tutti? Le scarpe: lei ne porterà almeno sei paia, a condizione che il viaggio non duri più di tre giorni; lui partirà con quelle che ha nei piedi. Un altro? Il pensiero dell'auto, se si tratta di un viaggio in macchina: lui non farà che pensare a meccanico, freni, controllo motore, livelli; lei ignorerà di avere uno spazio limitato a disposizione e preparerà sette valigie.



“BASTA PARTIRE”

manuale semiserio per viaggiatori "perfetti"

di Gian Maria Aliberti Gerbotto

Prefazione di Camila Raznovich

Imprimatur