La Red Velvet Cake è un goloso dessert di origine newyorchese preparato con un pan di spagna rosso farcito e ricoperto da una irresistibile crema alla vaniglia. Scenografica e sontuosa, la Red Velvet Cake è un dolce perfetto per la cena di San Valentino o, perché no, per festeggiare in occasione di una laurea! Lasciate raffreddare completamente la torta prima di farcirla e, se preferite, potete realizzare la crema con la panna montata!