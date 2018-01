Nuova edizione di Care's in Alta Badia: 14-17 gennaio 2018

Terza edizione di Care's , l'importante manifestazione gastronomica è ideata ed organizzata da Paolo Ferretti , Norbert Niederkofler e Giancarlo Morelli che, dopo il successo degli anni precedenti, vede allargare la rosa dei partecipanti, con più chef e ancora più eventi. Quest'anno la kermesse tratterà anche il punto di vista delle grandi aziende internazionali, oltre ad avere in serbo nuovi temi come la sostenibilità e lo spreco alimentare, il cosiddetto food waste , che tocca da vicino moltissimi tra chef e specialisti del settore. Inoltre verrà approfondito l'argomento del recupero alimentare con gli interventi degli chef James P. McMahon e Jan Hendrick e sarà intervistata in esclusiva Lara Gilmore di Food For Soul , associazione non-profit impegnata nella lotta allo spreco alimentare.

Moltissimi gli appuntamenti che animeranno Care's 2018: pranzi in alta quota, gite panoramiche, masterclass di cucina e gala dinner che, per questa winter edition saranno aperti al pubblico; fiore all'occhiello saranno i Care's Talk dove si potrà assistere a dibattiti e interventi di grandi chef ed esperti del mondo gastronomico che quest'anno si concentreranno sul tema dell'alimentazione e agricoltura. Si avrà anche l'occasione di conoscere sia una piccola realtà come quella testimoniata da Herald Gasser, agricoltore altoatesino, sia una grande azienda come quella di Oscar Farinetti, leader del progetto FICO (Fabbrica Italiana COntadino) il più grande parco agroalimentare del mondo.

La manifestazione, vedrà la presenza del professor Christian Fischer, direttore del corso di Laurea in Scienze Agrarie e Agroambientali dell’Università di Bolzano.

Le masterclass in programma quest'anno saranno quattro, tutte con temi differenti e con grandi nomi stellati che ci sveleranno e racconteranno tutto il loro sapere culinario come Jock Zonfrillo, Mitsuharu Tsumura, Vladimir Mukhin e Tomaž Kavcic.

Tra gli ospiti dell'evento ci sarà Valeria Margherita Mosca, di Wooding, che, insieme agli chef Giancarlo Morelli e Lorenzo Cogo, ci mostrerà le qualità della pratica del foraging.

Anche quest'anno saranno assegnati gli Awards di Care's con una new entry: il Social Responsibility Award, premio sponsorizzato da pasticcerie Marchesi 1824.

Anche il pubblico sarà protagonista e avrà un ruolo fondamentale in questa winter edition 2018. Tramite i social media si potrà giudicare e scegliere i partecipanti all'evento, attraverso la visualizzazione dei loro video di presentazione pubblicati su Facebook.



Per tutte le informazioni: Cares' dal 14 al 17 gennaio 2018 - Winter edition in Alto Adige – Prevista una summer edition a Salina. http://www.care-s.it/





