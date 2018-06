Maccheroncini karkadè e anguilla: la ricetta di chef Cassanelli

Maccheroncini al karkadè e anguilla al timo - La ricetta dello chef



Per il brodo di karkadè: 350 g acqua; 5 g hibiscus essicato; 2 g timo fresco; 2 g sale

Portare ad 80 °C l’acqua e aggiungere gli altri ingredienti. Lasciare in infusione per 30 minuti e poi filtrare. Mantenere caldo per il servizio. Mettere una parte del brodo in un nebulizzatore per finire il piatto.



Per l’anguilla al timo:250 g anguilla; 5 g aceto di riso; 10 g succo di limone; 5 g timo fresco; 5 g colatura di alici; 3 g tamari

Pulire e deliscare l’anguilla formando dei tranci rettangolari da 50 g circa. Mixare tutti gli ingredienti e suddividere la marinatura per i 5 trancetti di anguilla e metterla sottovuoto. Lasciarla in marinatura per 24 ore, dopodiché cuocerla a 75 C° per 45 minuti. Ultimare togliendo la pelle e arrostendola in salamandra o con l’aiuto di una torcia.



Per completare il piatto: 300 g maccheroncini; buccia di lime; parmigiano; burro; pepe nero; punte di timo fresco; 1 petalo di hibiscus fresco

Cuocere i maccheroncini direttamente con l’infuso come fosse un risotto, a cottura ultimata mantecare con pochissimo burro e parmigiano, pepe nero e buccia di lime grattugiata. Disporre nel piatto, adagiarvi sopra l’anguilla arrostita e ultimare spruzzando il karkadè sul piatto e posizionando qualche foglia di timo e un petalo di karkadè fresco.



Di Indira Fassioni