Expo, Albero della Vita non si sposta Sala: lavori per riaprire a primavera

"L' Albero della Vita rimarrà qui". Lo ha detto il commissario di Expo , Giuseppe Sala , smentendo l'ipotesi di un trasferimento da Rho. Sala ha spiegato che "è molto più complesso smontarlo e rimontarlo da un'altra parte. L'idea non tiene". Il commissario ha poi annunciato che il Palazzo Italia e il Padiglione Zero "verranno congelati in questi mesi per poi riprendere vita con la primavera".

L'Albero non si tocca, dunque. E rimarrà deluso chi aveva sperato che fosse spostato in una periferia di Milano o a piazzale Loreto.



"Nei mesi di cantiere e di smantellamento del sito espositivo staremo attenti a tenerlo attivo e a fare manutenzione", ha dichiarato Sala riferendosi sempre all'Albero simbolo dell'Expo. Per quanto riguarda, poi, il Palazzo Italia e il Padiglione Zero saranno riaperti nei prossimi mesi.



Sala ha precisato che questo obiettivo "e' nelle nostre intenzioni ma dobbiamo lavorarci. I lavori di smantellamento li finiremo prima di maggio, anche grazie alla collaborazione dei Paesi. Palazzo Italia rimarrà come è con la sua mostra all'interno".