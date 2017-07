Usa, poliziotto come Mr Crocodile Dundee: cattura alligatore a mani nude

Mr Crocodile Dundee indossa la divisa della polizia di Boynton, in Florida, e risponde al nome di agente Vargas. Il poliziotto, nome completo Alfredo Vargas, ha risposto alla chiamata di alcuni abitanti di un residence che si sono ritrovati un alligatore davanti alla porta di casa. A mani nude e con un bastone ha sfidato le fauci dell'animale: una volta che è riuscito a catturarlo, lo ha caricato sul sedile posteriore dell’auto e lo ha liberato, subito dopo, in un canale. L'operazione è stata ripresa attimo per attimo dalla body cam che indossava.