Usa, morta Zsa Zsa: era stata appena eletta “cane più brutto del mondo”

Questa notte la brutta notizia: a soli nove anni, il cane più brutto del mondo si è spento nel sonno. Ad annunciarlo su Facebook è proprio Megan Brainard. “Zsa Zsa questa notte era a casa di mio padre. Ma quando lui si è svegliato, ha scoperto che era morta”. La donna si è detta “devastata” per la morte della sua amica a quattro zampe. Poi ha aggiunto: “Sono ancora sotto shock: ci vorrà del tempo per metabolizzare quanto accaduto”.



A rattristarsi della scomparsa dell’animale sono anche Jesse, il marito di Megan, e la figlioletta Mareslie, di quindici mesi. I tre hanno salutato per l’ultima volta Zsa Zsa nel corso di una piccola cerimonia d’addio tenutasi nel giardino di famiglia: “L’ho presa e l’ho messa sull’erba – prosegue la padrona. Poi Mareslie le si è avvicinata e la le ha dato un bacio. E’ stato dolce”.



A farle guadagnare il titolo di “cane più brutto del mondo” erano state alcune sue evidenti peculiarità fisiche: la lingua penzolante, i (pochi) denti storti, la corporatura tozza e disarmonica. Insieme alla proprietaria, per giungere in California si era sobbarcata oltre trenta ore di viaggio dal Minnesota, dove le due vivevano. A seguito del successo, la coppia era anche stata ospite a New York del canale televisivo Nbc. Ricordi, questi, destinati a restare indelebili nella memoria dei Brainard: “Dal momento in cui abbiamo visto il suo bel musetto, abbiamo capito che noi saremmo sempre stati la sua famiglia”.