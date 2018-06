Il fotografo Zachary Hartje ha immortalato per caso un momento spettacolare. Una volpe aveva da poco catturato un coniglio quando un’aquila testabianca è piombata sulla preda, cercando di rubarla. Il povero animale, però, non si è arreso. Tutt’altro. Non ha mollato la sua cena ed è stato così trasportato in aria dall’aquila per 8 secondi, nei quali i due contendenti hanno continuato a lottare. È accaduto nel Parco Storico Nazionale dell'Isola di San Juan, nello stato di Washington (Stati Uniti).



Dopo una dura lotta tra terra e aria, la volpe ha dovuto mollare la presa, per poi cadere a terra. Anche un altro fotografo naturalista, Kevin Ebi, ha catturato la scena scattando una bellissima immagine del momento.