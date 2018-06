Usa, ecco il matrimonio tra cani

A San Francisco si è svolto un matrimonio molto particolare. La cerimonia ha visto, nella veste di sposi, due labrador che hanno "pronunciato" di fronte agli amici il fatidico "sì". Le rispettive padrone, Samantha e Sara si sono conosciute su Instagram: le due hanno iniziato a parlare dei propri cani e così hanno deciso di farli incontrare.



Tra gli animali è scoccata subito la scintilla e così le donne hanno deciso di celebrare questo amore con un matrimonio. A dicembre scorso, Prince si è presentato con un anello, che ora è sempre al collo di Poppy, e ha "fatto" la fatidica proposta. La risposta non poteva che essere un "bau" affermativo e così sono iniziati i preparativi per il matrimonio. Tra inviti, souvenir, regali, torta e cani in smoking non mancava proprio nulla all'evento che ha visto una Poppy in bianco andare incontro al suo Prince. Non resta che augurare alla neo coppia tanta felicità.