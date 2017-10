Una tigre siberiana trasferita da Novara alla steppa

Una rara tigre siberiana lascia il Safaripark di Varallo Pombia, nel Novarese , per tornare a casa. Il suo compito sarà quello di procreare cuccioli adatti a vivere in natura per ripopolare la steppa. Kuma - questo il nome dell’animale, che ha da poco compiuto due anni e pesa 162 chili - dopo aver raggiunto l’Olanda, andrà in Siberia. Il suo sarà un ritorno graduale.

Al parco zoologico piemontese, Kuma gioca spesso. Questi momenti "ludici" servono a stimolare il suo istinto di caccia. Ora, però, lo staff del Safaripark sta preparando l’animale ad affrontare il viaggio. Per l’incolumità di chi opera e per la sua stessa sicurezza, la gigantesca tigre verrà sedata. Un’operazione delicata e seguita da un pool di veterinari.



Inizialmente, Kuma andrà in Olanda, dove la Fondazione Hoenderdaell - che da sempre si occupa del recupero di grandi felini - seguirà le ultime fasi del trasferimento. In Siberia, invece, Kuma vivrà in semilibertà.