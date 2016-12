Troppo caldo? Mamma orsa e i suoi due cuccioli si tuffano in piscina

Un ottimo rimedio contro il caldo è fare un bel tuffo in acqua. Lo ha pensato anche una mamma orsa che, stremata dall'afa californiana, insieme ai suoi due cuccioli ha lasciato la foresta in cerca di un po' di fresco. Gli orsi hanno sfondato i cancelli di una villa e all'interno hanno trovato quello che cercavano: una piscina per fare un bagno. E' successo a Pasadena, Los Angeles, ad accorgersene vicini e passanti che hanno preso d'assalto i centralini delle autorità per segnalare la presenza degli animali al 3200 di Fairpoint Street.

Un'evento che ha catturato l'attenzione dei media locali. Alcune emittenti hanno circondato la villa e mandato in diretta televisiva le immagini degli orsi in acqua. "Non è insolito avvistare degli orsi in zona" ha dichiarato all'emittente Ktla Andrew Hughan, portavoce del California Department of Fish and Wildlife, "ma è strano vederli in piscina". Circa tre ore dopo il primo tuffo, il dipartimento dello Sceriffo della contea di Los Angeles ha fatto sapere su twitter che gli orsi avevano lasciato l'area abitata per tornare "presumibilmente" nella foresta.