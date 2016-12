Tori, il cane in versione palla di pelo che fa impazzire il web

in natura niente regole India, macaco adotta cagnolino

Lo ha salvato istintivamente, come se fosse figlio suo, da un attacco di un cane in strada, poi lo ha preso in braccio e lo ha portato con sé. E' una storia che arriva dall'India e che in queste ore sta commuovendo il web: protagonisti un vecchio macaco e un cagnolino randagio, miracolato dal suo nuovo difensore. I...