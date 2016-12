Tanti auguri a tutti i mici: il 17 febbraio è il giorno in cui si celebra la Festa del Gatto

Si celebra oggi la Festa del Gatto, che iniziò nel 1990. Un giorno scelto nel 1990 in seguito a una sorta di referendum indetto dalla giornalista gattofila Claudia Angeletti e proposto ai lettori della rivista "Tuttogatto". Il 17 febbraio fu individuato perché sotto il segno dell'Acquario, cioè degli spiriti liberi che non si lasciano opprimere dalle regole, perché febbraio è noto come il mese dei gatti. E il numero 17 è nell'immaginario collettivo segno di sventura, stessa fama che in passato aveva proprio il nostro amato felino. Tanti auguri a tutti i micetti.