Sondrio piange Orfeo: l'orso della Valtellina è morto a 28 anni

Dopo aver somministrato una cura antibiotica per giorni, dopo averlo imboccato per alimentarlo, dopo averlo accudito e accarezzato per settimane nella grotta dove si era rifugiato, il peggio sembrava passato e si era tirato un sospiro di sollievo. L'orso Orfeo, invece, nonostante tutto, non ce l'ha fatta ed è stato trovato morto vicino al laghetto di Aprica, all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi, la sua casa da una decade. Aveva 28 anni ed era nato in cattività. A stroncarlo, probabilmente, oltre all'avanzata età, una malformazione cardiaca genetica. Sondrio piange così il simbolo dell'Osservatorio Eco-Faunistico Alpino di Aprica.