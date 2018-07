Scozia, 150 anni fa la prima cucciolata di golden retriever: festa con invasione

Sulle sponde di Loch Ness invasione di golden retriever per un giorno. Trecentosessantuno esemplari di questa razza canina, con i relativi padroni, infatti, si sono dati appuntamento da tutto il mondo in Scozia, a "Guisachan", nei pressi del villaggio di Glen Affric, la tenuta dove 150 anni fa vide la luce la prima cucciolata, incrocio tra retriever (cani da riporto) e i migliori Water Spaniel. La storia tramanda che dal labrador Nous e da Belle, femmina Spaniel, nel luglio del 1868, nacquero quattro cuccioli dai quali partì l'allevamento di questo - letteralmente - "cane da riporto dorato", docile, fedele e anche pigro, seppur programmato per cacciare. Festa grande in occasione dello speciale anniversario.