Sanremo, da 10 anni viveva in ospedale: gatto "sfrattato" dalla Asl per igiene

Era diventato il cocco di tutti Romeo , un gattino tigrato che da almeno dieci anni viveva all’ospedale di Sanremo (Imperia) . Una vera e propria mascotte che coccolava personale e pazienti. Gironzolava qua e là tra il pronto soccorso e la portineria e si prendeva tutte le attenzioni dei passanti. Ora, però, è stato “sfrattato ”. Il motivo? L’igiene . Quindi, su indicazione della direzione generale dell’Asl 1 imperiese - che ha applicato il regolamento vigente che vieta l’ingresso di animali negli ospedali proprio per motivi igienici - Romeo è stato allontanato dalle corsie. Dalla sua casa. Non si è fatta attendere la reazione social: in molti hanno iniziato a mobilitarsi per riportare il gatto all'ospedale. Ora il micio è stato adottato da un’infermiera , nella speranza che, prima o poi, possa tornare nella sua vera “casa”.

“Rivogliamo Romeo in corsia” - Tanti gli utenti che si sono espressi in merito sui social, specialmente sulla pagina “Sei di Sanremo se”. “Rivogliamo Romeo in corsia”, scrivono.



Al micio è stata anche dedicata una pagina Facebook: “Romeo La Pet Therapy”, in cui non mancano le foto di chi lo ha incontrato nei corridoi dell’ospedale. Momenti bui in cui il gattone è riuscito a regalare un po’ di allegria.