Rambo, il cane eroe: muore per salvare il padrone colpito da un fulmine

"Era una giornata bellissima - ha raccontato Hardman - non ci saremmo mai aspettati quel fulmine all'improvviso". Dopo essersi ripreso dal colpo, il 27enne americano ha subito capito quanto gli era accaduto. Ma la preoccupazione era soltanto una: "Dov'è il mio cane?". A quel punto, l'amara scoperta: Rambo era disteso a qualche metro di distanza, senza vita.



"Non riuscivo a smettere di gridare il suo nome - prosegue Hardman - e volevo andarlo a prendere, ma i miei amici me lo hanno impedito per il timore di altri fulmini". In seguito all'incidente otto escursionisti del gruppo sono rimasti feriti in maniera non grave.