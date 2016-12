Più alti del frigo, troppo ingombranti sul divano: cani giganti in cerca di coccole

Se si mettono su due zampe sono più alti del frigo di casa e se si accoccolano sul divano non c'è più posto per nessuno. Sono i cani giganti, molto ingombranti ma, sotto sotto, restano dei cuccioli desiderosi di affetto. Prenderli in braccio può provocare l'ernia ma nessuno può resistere dal fare loro tante coccole.