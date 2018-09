E' l'ombra di mister Carlos Saguier ed è il 12esimo "uomo" in campo durante le gare. E' Tesapara, la meticcia randagia adottata dalla squadra di calcio Club Sporting 2 de Mayo, che milita nella serie B del Paraguay. Il cane è sempre presente in campo durante gli allenamenti dei calciatori e siede in panchina (o in tribuna) nei match in casa e in trasferta. Partecipa anche alle interviste del post partita e il Guardian l'ha ribattezzato "Pup Guardiola", facendo il verso al mitico Pep Guardiola e storpiando il nome con "pup", in inglese "cucciolo".