Padova, fiocco azzurro al parco Valcorba: nato un baby ippopotamo

Fiocco azzurro al parco faunistico Valcorba, nel Padovano, dove è nato un piccolo di ippopotamo. Al momento della nascita, una decina di giorni fa, il cucciolo pesava 15 chili. Sempre accanto a mamma Romina e a papà Mirco, il nuovo arrivato non ha ancora un nome. Per scegliere come si chiamerà il parco ha lanciato un sondaggio sulla sua pagina Facebook.