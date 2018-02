Olanda, mobilitazione per salvare la mucca Hermien dal macello

La voglia di vivere ha vinto su tutto. In Olanda sono tutti pazzi per la mucca Hermien che, fuggita poco prima di Natale dal camion che doveva portarla al mattatoio, ora proseguirà la sua vita in una fattoria speciale per animali maltrattati grazie a 50mila euro raccolti via Internet dalla gente che si è affezionata alla sua storia.

La storia della mucca di tre anni e mezzo ha scatenato la fantastia degli internauti, che soprattutto via Twitter si sono appassionati lanciando hashtag come #GoHermien e #JeSuisHermien. Si è scomodato persino un membro della famiglia reale, il marito della principessa Margherita, che ha lanciato un appello per offrire la libertà all'animale.



Hermien, che è scappata insieme a un altro vitello, è riuscita a fuggire ai suoi inseguitori per ben otto settimane, vagando per boschi e campagne. E alla fine la sua tenacia è stata premiata. Via Internet sono stati raccolti ben 50mila euro per garantirle la salvezza e ora lei potrà vivere tranquilla in una fattoria.